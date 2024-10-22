В Казани из-за саммита БРИКС с 22 октября ожидаются перебои в интернете
С 22 октября жители Казани из-за проведения саммита БРИКС могут столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета стандарта 4G (LTE).
Об этом предупредили своих абонентов некоторые мобильные операторы, указав, что причина нестабильной работы сети связана с обстоятельствами, не зависящими от компании.
Позднее оперштаб мероприятия сообщил, что временные ограничения на доступ к мобильному интернету являются частью мер по обеспечению безопасности в связи с саммитом.
Напомним, что в Казани к саммиту БРИКС заявили, что увеличат число камер видеонаблюдения, точек Wi-Fi и ускорят 4G.
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