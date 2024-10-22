В Казани из-за саммита БРИКС с 22 октября ожидаются перебои в интернете

Фото: Динар Фатыхов

С 22 октября жители Казани из-за проведения саммита БРИКС могут столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета стандарта 4G (LTE).

Об этом предупредили своих абонентов некоторые мобильные операторы, указав, что причина нестабильной работы сети связана с обстоятельствами, не зависящими от компании.

Позднее оперштаб мероприятия сообщил, что временные ограничения на доступ к мобильному интернету являются частью мер по обеспечению безопасности в связи с саммитом.

Напомним, что в Казани к саммиту БРИКС заявили, что увеличат число камер видеонаблюдения, точек Wi-Fi и ускорят 4G.



Анастасия Фартыгина