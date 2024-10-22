Следком России поддержал инициативу о введении стандартов безопасности для квестов

Следком поддержал инициативу о введении стандартов безопасности для квестов, предназначенных для лиц старше 18 лет. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Сергея Колунова. Об этом сообщает РИА «Новости».



Ранее Колунов предложил разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для взрослых, и запретить «хоррор квесты». В СК РФ считают, что идея о стандартах безопасности не вызывает возражений, и готовы участвовать в разработке соответствующих проектов.

Также Сенатор Айрат Гибатдинов предложил запретить квесты со сценами пыток и угрозами для жизни. Он разработал законопроект, который устанавливает требования безопасности к квест-комнатам.



Анастасия Фартыгина