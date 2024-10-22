Российский рынок защиты от дронов достигнет 30 млрд рублей к концу 2024 года

Фото: Максим Кокунин

Российский рынок оборудования для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжит расти и к концу 2024 года может достигнуть 30 млрд рублей. Об этом сообщила Наталья Котляр, заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор», на VI Всероссийской конференции в Санкт-Петербурге, передают «Ведомости».



Ключевыми компонентами противодействия дронам являются обнаружение и защита. Владимир Туров, руководитель Kaspersky Antidrone, отметил, что для обнаружения используются радиочастотные технологии и радиолокационные станции (РЛС), которые позволяют идентифицировать дроны и подтверждать их наличие с помощью видео или фото.

Для защиты от БПЛА применяются методы радиоэлектронной борьбы, которые разрывают связь между дроном и его оператором, а также подменяют сигналы навигации. Это особенно актуально для дронов, использующих инерциальные системы навигации, которые могут представлять угрозу для объектов критической инфраструктуры.

Напомним, что казанская компания «Индустриальные дроны» получила сертификаты «Росавиации» на беспилотник для опрыскивания полей в сельском хозяйстве.



Анастасия Фартыгина