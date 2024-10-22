Количество жертв ударов Израиля по Ливану превысило 2 500 человек

Фото: Динар Фатыхов

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану увеличилось до 2 530 человек, еще 11 803 жителя получили ранения. Об этом сообщается в заявлении комитета чрезвычайных ситуаций правительства Ливана, пишет РИА «Новости».

Только за последние сутки в разных районах Ливана от израильских атак погибли 63 человека, 234 были ранены.

С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны. В общей сложности более миллиона человек стали беженцами.

Олег Исаков