МЧС предупредило о возможном тумане на дорогах Татарстана
Ночью и утром 22 октября местами по территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидается туман. Об этом сообщило управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
В связи с этим МЧС рекомендует пешеходам быть особенно внимательными при передвижении по улицам и дорогам, а также носить одежду со светоотражающими элементами. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.
Напомним, что в первый день саммита БРИКС в Казани ожидается потепление до 14 градусов тепла. Погода в городе будет облачная, с прояснениями.
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