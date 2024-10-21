В первый день саммита БРИКС ожидается потепление до +14 градусов

Фото: Мария Зверева

22 октября, в первый день саммита БРИКС, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможен туман, днем будет дождливо и усилится ветер. Ночные температуры поднимутся до +5 градусов, дневные — до +14. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В среду, 23 октября, дождливая погода сохранится, а ночью воздух прогреется до +8 градусов, днем до +13. 24 октября дожди пройдут по всей территории республики, а ветер станет порывистым, до 15—18 м/с. Дневные температуры медленно пойдут на спад, достигая +11 градусов.

Под конец недели, 25—26 октября, местами выпадет мокрый снег. А температура продолжит падать: ночью она составит до +5, а днем не выше +7 градусов.



Дарья Пузикова