По итогам саммита БРИКС в Казани Владимир Путин выступит с пресс-конференцией
Президент России Владимир Путин намерен выступить с пресс-конференцией по итогам саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, по итогам XVI встречи объединения будут подведены ее итоги — в устной и письменной формах.
— Планируется, что по завершении заседания в расширенном составе лидеры БРИКС примут итоговый документ саммита, — уточнил Ушаков. — Это казанская декларация стран БРИКС — комплексный документ, который суммирует все наработки российского председательства, а также суммирует итоги дискуссий, которые будут проходить в рамках двух заседаний саммита.
Ушаков рассказал, что Владимир Путин проведет как минимум 14 двусторонних встреч на саммите.
При этом из-за некоторых обстоятельств в столицу Татарстана не смогут приехать лидеры нескольких стран — президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Бразилии Лула да Силва.
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