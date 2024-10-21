По итогам саммита БРИКС в Казани Владимир Путин выступит с пресс-конференцией

Президент России Владимир Путин намерен выступить с пресс-конференцией по итогам саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, по итогам XVI встречи объединения будут подведены ее итоги — в устной и письменной формах.

— Планируется, что по завершении заседания в расширенном составе лидеры БРИКС примут итоговый документ саммита, — уточнил Ушаков. — Это казанская декларация стран БРИКС — комплексный документ, который суммирует все наработки российского председательства, а также суммирует итоги дискуссий, которые будут проходить в рамках двух заседаний саммита.

Ушаков рассказал, что Владимир Путин проведет как минимум 14 двусторонних встреч на саммите.

При этом из-за некоторых обстоятельств в столицу Татарстана не смогут приехать лидеры нескольких стран — президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Бразилии Лула да Силва.

Олег Исаков