В Армении не обсуждали планы о вступлении в БРИКС

Фото: Татьяна Демина

Армения не рассматривает возможность вступления в БРИКС, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян. Его слова передает «Интерфакс».

— Нет, на данном этапе нет. Таких обсуждений нет, — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

8 октября в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле, прошедших на полях саммита СНГ, президент России Владимир Путин подтвердил приглашение армянского лидера на саммит БРИКС.

Позднее стало известно, что Пашинян приедет в столицу Татарстана.

Рената Валеева