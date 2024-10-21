В Армении не обсуждали планы о вступлении в БРИКС
Армения не рассматривает возможность вступления в БРИКС, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян. Его слова передает «Интерфакс».
— Нет, на данном этапе нет. Таких обсуждений нет, — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
8 октября в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле, прошедших на полях саммита СНГ, президент России Владимир Путин подтвердил приглашение армянского лидера на саммит БРИКС.
Позднее стало известно, что Пашинян приедет в столицу Татарстана.
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