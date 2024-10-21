Михаил Мишустин: Россия ждет президента Киргизии на саммите БРИКС в Казани

Россия ждет президента Киргизии Садыра Жапарова на саммите БРИКС в Казани, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На встрече с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве Мишустин отметил, что Садыр Жапаров в 2024 году трижды посещал Россию.

— Мы, конечно, ждем его на мероприятиях саммита БРИКС в Казани уже на этой неделе, — сказал Мишустин.

Напомним, президент Бразилии Лула Инасио да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани по медицинским показаниям. По информации бразильских СМИ Globo и UOL, 78-летний политик упал в ванной в своей резиденции, получив ушиб затылка. Врачи наложили три шва на затылок, после чего отправили президента на амбулаторное лечение. МРТ выявила признаки легкого сотрясения мозга.

Рената Валеева