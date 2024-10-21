На реке Ик начался демонтаж моста, соединяющего Башкирию и Татарстан

Демонтажные работы моста через реку Ик, соединяющего Башкирию и Татарстан, стартовали. В настоящее время на объекте трудятся около 20 рабочих из уфимского филиала «СБТ-Строй», количество которых по мере увеличения объемов работ будет расширено до 30 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Ютазинского района.



Несмотря на возраст моста, металлические элементы, по словам строителей, находятся в довольно хорошем состоянии, хотя местами наблюдается ржавчина. Бетонная часть полностью разрушена.

После демонтажа будет собран временный мост, с которого начнется строительство нового моста. В ноябре этого года планируется закладка свай. Работы будут продолжаться и зимой, хотя в холодное время года процесс становится более сложным и длительным.

Ожидается, что новый мост откроют в ноябре 2026 года. Он будет представлять собой двухполосную дорогу шириной семь метров с двумя полосами безопасности, а также тротуары с каждой стороны.

Мастер строительных работ Виктор Зимин отметил, что местные жители из обоих регионов часто приезжают посмотреть на процесс.

Напомним, что ремонт моста составит почти один миллиард рублей. Согласно проектной документации, первичные работы в районе моста продлятся с ноября 2025-го по март 2026-го.



Анастасия Фартыгина