Рустам Минниханов: Казань преобразилась к саммиту БРИКС

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В интервью китайскому агентству Xinhua раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал об обновлении дорог, инфраструктуры и строительстве новых гостиниц в Казани. Он подчеркнул, что это создаст удобство для горожан и привлечет дополнительных туристов.

Минниханов также отметил, что саммит позволит Татарстану внести большой вклад в развитие отношений России и Китая, а также повысить собственную конкурентоспособность.



Он напомнил, что Татарстан установил дружеские отношения и подписал соглашения о сотрудничестве с китайскими провинциями и городами. Сотрудничество ведется в экономической, торговой, научно-технической, гуманитарной и других областях.

Накануне Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком, который прибыл в Казань прямым рейсом из Белграда.

Рената Валеева