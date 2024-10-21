В Госдуме одобрили проект федерального бюджета на 2025–2027 годы

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета до 40,29 трлн рублей (+11,6% к 2024 году). В последующие годы ожидается умеренный рост доходов.

Расходы федерального бюджета вырастут до 41,46 трлн рублей в 2025 году, 44 трлн рублей в 2026 году и 45,9 трлн рублей в 2027 году.

На мероприятия нацпроектов в течение шести лет планируется выделить более 40 трлн рублей средств федерального бюджета. Финансирование нацпроектов в части федерального бюджета увеличено практически в два раза по сравнению с 2019–2024 годами.

Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На финансирование «Социальной политики» заложено: 6,4 трлн рублей в 2025 году, 7,19 трлн рублей в 2026 году и 7,24 трлн рублей в 2027 году.

С 2025 года планируется возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров. Программа материнского капитала продлена до 2030 года, предусмотрена выплата остатка средств маткапитала (не более 10 тыс. рублей), а также единовременные выплаты многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (450 тыс. рублей).

На «Образование» выделено: 1,57 трлн рублей в 2025 году, 1,68 трлн рублей в 2026 году и 1,75 трлн рублей в 2027 году. Эти средства пойдут, в частности, на финансирование адресного строительства 150 школ к 2030 году, не менее 100 детских садов к 2030 году.

На «Здравоохранение» предусмотрено: 1,86 трлн рублей в 2025 году, 1,86 трлн рублей в 2026 году и 1,91 трлн рублей в 2027 году. Будет увеличено финансирование Фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Напомним, что законопроект о бюджете Татарстана на 2025-й и плановые 2026—2027 годы рекомендовали к принятию в первом чтении.



Анастасия Фартыгина