Тренер УНИКСа Перасович объяснил поражение от «Локомотива-Кубани»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о причинах поражения от «Локомотива-Кубани» (71:78) в чемпионате Единой лиги ВТБ. По словам хорватского специалиста, итоговый счет не отражает реального качества игры казанской команды.

— Сегодня «Локомотив-Кубань» продемонстрировал значительно лучший уровень игры по сравнению с нами. Итоговая разница в 7 очков не отражает реального положения дел. «Локо» продемонстрировал жесткую игру в обороне, а мы, в свою очередь, действовали эгоистично и статично в нападении. У нас возникали трудности с набором очков почти всю игру, лишь за исключением последней десятиминутки. Игрокам не хватало скорости, из-за чего мы не могли забивать легкие мячи, — цитирует Перасовича клубная пресс-служба.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

УНИКС потерпел третье поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. При пяти победах на старте чемпионата казанцы проиграли главным конкурентам в борьбе за чемпионство — ЦСКА и питерскому «Зениту». «Локомотив-Кубань» идет без поражений, показав стопроцентный результат в стартовых восьми матчах в Единой лиге.

Следующую игру УНИКС проведет 23 октября в Перми с «Пармой». «Локомотив-Кубань» 24 октября сыграет в гостях с «Нижним Новгородом», а затем 27 октября встретится в Москве с ЦСКА.

В двух последних сезонах УНИКС добирался до финала плей-офф Единой лиги ВТБ. В 2023-м году команда Перасовича впервые в истории завоевала чемпионский титул в России. В прошлом сезоне казанцы проиграли в финальной серии ЦСКА.



Зульфат Шафигуллин