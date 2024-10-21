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В Казани усилят работу поликлиник во время саммита БРИКС

09:53, 21.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
В Казани усилят работу поликлиник во время саммита БРИКС
Фото: Максим Платонов

В дни проведения саммита БРИКС (22—24 октября) поликлиники Казани увеличат время приема вызовов на дом с неотложными состояниями на один час.

  • Детские поликлиники будут принимать вызовы с 8.00 до 19.00, а взрослые поликлиники с 8.00 до 20.00.
  • Неотложная медицинская помощь на дому будет оказываться детям до 20.00, а взрослым до 21.00.

Помимо этого, Минздрав Татарстана уже сообщил об усилении работы службы скорой помощи в период саммита. В столицу Татарстана дополнительно прибудет 47 бригад скорой помощи, чтобы обеспечить оперативное оказание экстренной медицинской помощи жителям города.

Все остальные медучреждения будут работать в штатном режиме.

    Анастасия Фартыгина

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