На саммите БРИКС будут работать 47 дополнительных бригад скорой помощи

Фото: Максим Платонов

Дополнительные бригады скорой помощи будут работать в Казани во время XVI саммита БРИКС, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Жители Казани могут обращаться за медицинской помощью в соответствии с графиком работы государственных медучреждений. Минздрав Татарстана просит учитывать информацию о перекрытии улиц и изменениях в работе общественного транспорта, планируя маршрут.

Напомним, Казань готовится к саммиту БРИКС, который пройдет уже на следующей неделе, 22—24 октября. На время проведения важнейшего международного мероприятия в городе будет действовать целый ряд ограничений. О том, какие меры предосторожности анонсировали власти с августа по сегодняшний день, — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина