Тюкавин — о разгроме «Рубина»: «Легких игр нет, но думали, будет тяжелее»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о крупной победе над «Рубином» (4:0) в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист поучаствовал в разгроме казанцев, забив первый гол встречи с пенальти.

Тюкавин заявил, что в команде не ждали легкой игры с казанцами, однако матч не получился тяжелым для «Динамо».

— Легких игр не бывает, но думали, что будет тяжелее. Готовились, получилось, что сыграли на ноль и забили четыре — отлично. Быстрый гол всегда помогает в игре. Надо еще было забить его. Хорошо, что получилось, — сказал Тюкавин «Матч ТВ».

«Динамо» разгромило «Рубин» со счетом 4:0 в рамках 12-го тура чемпионата РПЛ. В составе победителей по голу забили Константин Тюкавин, Артуро Гомес, Фабиан Бальбуэна и Ярослав Гладышев. Первые два мяча «Динамо» забило ударами с пенальти.

Матч проходил на стадионе в Нижнем Новгороде из-за ограничений в Казани в связи с проведением в столице Татарстана саммита стран БРИКС.

«Рубин» после поражения остался на 7-м месте в таблице РПЛ с 15 очками. «Динамо» набрало 23 балла и делит с ЦСКА 4-ю строчку в чемпионате.

Зульфат Шафигуллин