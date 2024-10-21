Исследование: 17% россиян ищут замену на свое место при увольнении

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», почти каждый пятый россиянин (17%) активно ищет себе замену при увольнении. Опрос, проведенный среди более 3,5 тыс. респондентов и 400 представителей бизнеса, показал, что 10% делают это по собственной инициативе, а 7% — по просьбе работодателя. Об этом сообщает «RT на русском».



Эксперты отметили, что 30% тех, кто искал замену, стремились смягчить переходный период, понимая, что уход одного сотрудника может увеличить нагрузку на оставшихся. Кроме того, 28% участников считают важным оставить организацию в хорошем состоянии и обеспечить плавную передачу обязанностей.

Также 21% опрошенных полагают, что помощь в поиске замены укрепляет связи с коллегами и руководством, а 16% уверены, что такой подход снижает риск негативной реакции на увольнение.

Напомним, что почти все россияне — 90% — читают отзывы перед онлайн-покупкой товаров не повседневного спроса.



Анастасия Фартыгина