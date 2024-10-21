Экс-вратарь «Ак Барса» Ахтямов оформил первый шатаут в АХЛ

Российский вратарь Артур Ахтямов впервые в карьере не пропустил в матче чемпионата АХЛ. Голкипер проводит свой первый сезон в Северной Америке после отъезда из системы казанского «Ак Барса».

Выступающий за фарм-клуб «Торонто» Ахтямов, отразил все 17 бросков соперника по воротам, оформив дебютный шатаут в лиге. Матч с «Ютикой» закончился победой «Марлис» со счетом 4:0, а российский вратарь был признан третьей звездой встречи. Всего в турнире Ахтямов провел уже 3 игры, во всех из них одержав победу. Вратарь отражает в среднем 96,4% бросков по воротам.

Лучшим игроком поединка стал другой россиянин — нападающий Никита Гребенкин. Форвард «Марлис» забросил первую шайбу в сезоне, а также отдал две голевые передачи. В активе Гребенкина стало 4 (1+3) очка в пяти матчах в текущем чемпионате АХЛ.

Сменщиком Ахтямова был заявлен еще один экс-игрок «Ак Барса» Вячеслав Пекса. Голкипер еще ни разу не выходил на лед в официальных матчах.

Ранее Ахтямов был признан лучшим игроком встречи в своей дебютной игре в АХЛ. Команда россиянина «Торонто Марлис» лидирует в конференции с пятью победами в пяти матчах.

Зульфат Шафигуллин