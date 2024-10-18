Валентину Новикову избрали председателем местной общественной организации ветеранов Казани

На отчетно-выборной конференции активистов местной общественной организации ветеранов (пенсионеров), состоявшейся сегодня в филармонии им. Г. Тукая, Валентина Новикова была избрана председателем организации. Об этом сообщили в мэрии Казани.



Новикова, которая вышла на пенсию год назад, работала учителем в школе №126 (ныне гимназии) более 40 лет. Ее кандидатуру поддержали члены объединения после обсуждения с кандидатами на должность и положительных рекомендаций от районных организаций.

— Исполнительный комитет заинтересован в успешном исходе конференции и дальнейшей эффективной работе организации, — подчеркнула Ирина Смирнова, начальник управления социальной политики исполкома.

Валентина Новикова окончила Казанское педагогическое училище в 1982 году и после начала работы в школе №126 поступила в Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. За годы работы она выпустила около 400 учеников.

— Я жила своей профессией, потому что выбрала ее по любви, — поделилась Валентина Новикова.

В своей приветственной речи она подчеркнула важность поддержки ветеранского сообщества и вспомнила о теплом приеме, который она получила в районной ветеранской группе.

Анастасия Фартыгина