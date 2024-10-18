Владимир Путин: Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия

Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Россия ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы на Украине было создано ядерное орудие. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения БРИКС.

— Могу сразу сказать, Россия этого (создания ядерного оружия на Украине, — прим. ред.) не допустит ни при каких обстоятельствах, — сообщил российский лидер.

По его словам, на любой шаг Украины в создании ядерного оружия Россия ответит соответствующей реакцией.

В ходе встречи Путин также сказал, что не примет участие в саммите G20, который состоится в Бразилии в этом году. Такое решение принято во избежание срыва саммита, объяснил он. Президент России добавил, что российские власти вскоре определят, кто на высоком уровне представит интересы страны на G20.

Галия Гарифуллина