Минюст России признал издание Ateo* иностранным агентом

Министерство юстиции России внесло медиаплатформу Ateo* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение было принято в соответствии с законодательством страны о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента.

В настоящее время нет официальных комментариев от Ateo* по поводу этого решения.

Телеграм-каналы Ateo* и Ateo Breaking* имеют 154 тыс. и 540 тыс. подписчиков соответственно. Создателями канала Ateo* являются Григорий Озеров* и Роберт Петросян*.

Напомним, что Минюст также признал иностранными агентами авторов четырех телеграм-каналов. А именно, «объединения лиц — телеграм-каналы «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»*, а также «Сирена»*.



Анастасия Фартыгина