Минюст России увеличит штрафы по 36 составам экономических преступлений

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России подготовил законопроект, который может существенно увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений. Согласование с Минэкономразвития уже пройдено, документ находится на стадии согласования с другими государственными органами. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Законопроект предусматривает повышение штрафов по преступлениям, где были увеличены пороговые значения для определения крупного и особо крупного ущерба. Это позволило перевести ряд экономических преступлений из уголовной сферы в разряд административных правонарушений.

В частности, предлагается:

увеличить штраф за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) с 100-300 тыс. рублей до 500 тыс. — 1,5 млн рублей,

повысить штраф за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) с 200-500 тыс. рублей до 800 тыс. — 2 млн рублей. По второй части статьи, штраф может достигать 4 млн рублей,

сделать штраф за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг от 100 тыс. до 2 млн рублей,

увеличить штрафы за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее значительный ущерб, до 1,5 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению Минюста, предлагаемые изменения позволят сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и либерализацией в сфере экономики. Отметим, что штрафы по данным составам преступлений не пересматривались много лет.

Напомним, что на пленарном заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей.



Анастасия Фартыгина