В Госдуме приняли законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри в интернете
На пленарном заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей. Позавчера его концепцию поддержали в Комитете по информполитике.
Согласно новому законопроекту, предусмотрены следующие размеры штрафов:
- для граждан — от 50 до 200 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 100 до 400 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 800 тысяч до 5 млн рублей.
В случае если нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф составит:
- для граждан — от 100 до 400 тыс. руб.;
- для должностных лиц — от 200 до 800 тыс. руб.,
- для юрлиц — от 1 до 5 млн руб.
Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то штрафы возрастут:
- для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей,
- для юрлиц — от 1 до 2 млн рублей.
Пропаганда идеологии иностранцами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить штрафами, а также арестом до 15 суток и выдворением из страны.
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