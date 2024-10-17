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Экономика

В Госдуме приняли законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри в интернете

14:02, 17.10.2024
В Госдуме приняли законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри в интернете
Фото: Дарья Пинегина

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей. Позавчера его концепцию поддержали в Комитете по информполитике.

Согласно новому законопроекту, предусмотрены следующие размеры штрафов:

  • для граждан — от 50 до 200 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 100 до 400 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 800 тысяч до 5 млн рублей.

В случае если нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф составит:

  • для граждан — от 100 до 400 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — от 200 до 800 тыс. руб.,
  • для юрлиц — от 1 до 5 млн руб.

Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то штрафы возрастут:

  • для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей,
  • для юрлиц — от 1 до 2 млн рублей.

Пропаганда идеологии иностранцами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить штрафами, а также арестом до 15 суток и выдворением из страны.

Олег Исаков

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