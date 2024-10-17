В Госдуме приняли законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри в интернете

Фото: Дарья Пинегина

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей. Позавчера его концепцию поддержали в Комитете по информполитике.

Согласно новому законопроекту, предусмотрены следующие размеры штрафов:

для граждан — от 50 до 200 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 100 до 400 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 800 тысяч до 5 млн рублей.

В случае если нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф составит:

для граждан — от 100 до 400 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 200 до 800 тыс. руб.,

для юрлиц — от 1 до 5 млн руб.

Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то штрафы возрастут:

для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей,

для юрлиц — от 1 до 2 млн рублей.

Пропаганда идеологии иностранцами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить штрафами, а также арестом до 15 суток и выдворением из страны.



Олег Исаков