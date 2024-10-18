Казанский зооботсад временно закроется в связи с проведением саммита БРИКС
С 21 по 24 октября включительно Казанский зооботанический сад будет закрыт для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.
Планирующим посетить зоосад в ближайшее время жителям и гостям порекомендовали сделать это в предстоящие выходные.
Напомним, с 21 октября территория Казанского кремля также будет закрыта для туристов, так как здесь пройдут важные международные встречи, в том числе с участием главы Татарстана Рустама Минниханова в рамках саммита БРИКС.
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