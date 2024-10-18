Казанский зооботсад временно закроется в связи с проведением саммита БРИКС

Фото: Илья Репин

С 21 по 24 октября включительно Казанский зооботанический сад будет закрыт для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.



Планирующим посетить зоосад в ближайшее время жителям и гостям порекомендовали сделать это в предстоящие выходные.

Напомним, с 21 октября территория Казанского кремля также будет закрыта для туристов, так как здесь пройдут важные международные встречи, в том числе с участием главы Татарстана Рустама Минниханова в рамках саммита БРИКС.



Анастасия Фартыгина