С 21 октября территория Казанского кремля будет закрыта для туристов из-за саммита БРИКС

Фото: Мария Зверева

С 21 октября территория Казанского кремля будет закрыта для туристов, так как здесь пройдут важные международные встречи, в том числе с участием главы Татарстана Рустама Минниханова в рамках саммита БРИКС. Ожидается, что в Казань приедут представители 24 стран, что подчеркивает значимость республики как ключевого региона России и экспортера. Об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ



В залах для переговоров уже установлены мебель и микрофоны. Гостям будут представлены исторические памятники Кремля, включая восстановленную башню Сююмбике. Церемония открытия саммита пройдет в ратуше, где завершен капитальный ремонт фасада и инженерных систем.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что планирует провести встречу с представителями ассоциации городов стран БРИКС. Это событие станет одним из самых масштабных международных мероприятий, проходящих в России за последнее время.



Анастасия Фартыгина