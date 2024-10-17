Президент Федерации тенниса предложил выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКР

Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил министра спорта Михаила Дегтярева в качестве кандидата на пост президента Олимпийского комитета России. Это заявление было сделано на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Уфе. Об этом сообщили в «РИА Новости».

Предложение последовало после отставки Станислава Позднякова, который руководил ОКР с мая 2018 года и был переизбран в декабре 2022 года. Тарпищев отметил, что выдвижение Дегтярева может способствовать оптимизации работы комитета и эффективному решению множества задач, стоящих перед спортивной властью страны.

Напомним, что президент России прибыл в столицу Башкирии для участия в XII Международном форуме «Россия — спортивная держава», который впервые проходит в столице Башкирии городе Уфе.

Анастасия Фартыгина