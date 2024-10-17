Главный тренер УНИКСа: «Нам предстоит встреча с лидером турнирной таблицы, и мы должны победить»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что казанская команда готова к сложному матчу против лидера турнирной таблицы «Локомотива-Кубань» в Краснодаре 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
— Нам предстоит встреча с лидером турнирной таблицы, и мы должны победить, — подчеркнул Перасович.
Несмотря на то, что в УНИКСе у нескольких игроков температура, тренер уверен, что команда сможет справиться с трудностями и показать достойную игру. Перасович отметил великолепный старт «Локомотива-Кубань», но не удивлен результатами краснодарской команды.
Тренер признал, что УНИКС находится в процессе перестройки после ухода Ненада Дмитриевича, но он уверен в потенциале команды и считает, что казанцы способны добиться успехов.
— У нас очень хорошие баскетболисты, и я считаю, что команда способна добиться ярких результатов, — сказал Перасович.
Напомним, что следующий матч УНИКС проведет 20 октября на выезде с лидером Единой лиги «Локомотивом-Кубанью»
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