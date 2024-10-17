Главный тренер УНИКСа: «Нам предстоит встреча с лидером турнирной таблицы, и мы должны победить»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что казанская команда готова к сложному матчу против лидера турнирной таблицы «Локомотива-Кубань» в Краснодаре 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— Нам предстоит встреча с лидером турнирной таблицы, и мы должны победить, — подчеркнул Перасович.

Несмотря на то, что в УНИКСе у нескольких игроков температура, тренер уверен, что команда сможет справиться с трудностями и показать достойную игру. Перасович отметил великолепный старт «Локомотива-Кубань», но не удивлен результатами краснодарской команды.

Тренер признал, что УНИКС находится в процессе перестройки после ухода Ненада Дмитриевича, но он уверен в потенциале команды и считает, что казанцы способны добиться успехов.

— У нас очень хорошие баскетболисты, и я считаю, что команда способна добиться ярких результатов, — сказал Перасович.



Напомним, что следующий матч УНИКС проведет 20 октября на выезде с лидером Единой лиги «Локомотивом-Кубанью»



Анастасия Фартыгина