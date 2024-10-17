Президент России наградил шейха Султана бен Халифу Аль Нахайяна орденом Дружбы

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы шейху Султану бен Халифе Аль Нахайяну, президенту Азиатской шахматной федерации (ACF), на полях форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.

Награда присуждена за большой вклад шейха Султана в развитие отечественной шахматной школы, популяризацию шахматного спорта на международной арене и поддержку российских спортсменов в условиях санкций.

Шейх Султан, занимающий пост президента ACF с 2006 года, оказал поддержку Федерации шахмат России при переходе из Европейского шахматного союза в АШФ. Он активно участвовал в переговорах с главами государств и министрами стран-членов ACF, что позволило Федерации шахмат России получить членство в Азиатской федерации.

Напомним, что президент России прибыл в столицу Башкирии для участия в XII Международном форуме «Россия — спортивная держава».

Как сообщил руководитель региона Радий Хабиров, на форум приехало около пяти тыс. участников из десятков стран. На мероприятии запланированы обсуждения актуальных вопросов развития спорта и обмен опытом.



Анастасия Фартыгина