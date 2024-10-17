Президент России наградил шейха Султана бен Халифу Аль Нахайяна орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы шейху Султану бен Халифе Аль Нахайяну, президенту Азиатской шахматной федерации (ACF), на полях форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.
Награда присуждена за большой вклад шейха Султана в развитие отечественной шахматной школы, популяризацию шахматного спорта на международной арене и поддержку российских спортсменов в условиях санкций.
Шейх Султан, занимающий пост президента ACF с 2006 года, оказал поддержку Федерации шахмат России при переходе из Европейского шахматного союза в АШФ. Он активно участвовал в переговорах с главами государств и министрами стран-членов ACF, что позволило Федерации шахмат России получить членство в Азиатской федерации.
Напомним, что президент России прибыл в столицу Башкирии для участия в XII Международном форуме «Россия — спортивная держава».
Как сообщил руководитель региона Радий Хабиров, на форум приехало около пяти тыс. участников из десятков стран. На мероприятии запланированы обсуждения актуальных вопросов развития спорта и обмен опытом.
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