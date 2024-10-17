В Казани обновили фасады более 30 домов перед саммитом БРИКС

Фото: Максим Платонов

В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, завершены работы по обновлению фасадов 38 домов. На эти ремонтные мероприятия было выделено почти 400 млн рублей, сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Среди значительных проектов — обновление фасада и кровли дома №4 на улице Парижской Коммуны, для чего было затрачено более 30 млн рублей. Здесь также были заменены ливневая канализация и водосточные системы, отремонтированы балконы и оконные проемы.

Дому №35 на улице Нурсултана Назарбаева вернули первоначальный облик: усилили стены инъектированием, обновили штукатурку и покрасили стены. В здании №5 на улице Галактионова использовали старые кирпичи от ветхих домов для восстановления, а во дворе воссоздали входную арку.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также обновлены фасады объектов культурного и исторического наследия, включая дом №58 на улице Пушкина, здание №59 на улице Большой Красной и постройку №5 на улице Театральной, где заменили поврежденные элементы отделки и лепные украшения.

Напомним, что мэр Казани Ильсур Метшин совершил объезд по объектам, подготовленным к саммиту БРИКС. Он отметил, что, благодаря подготовке к саммиту, в Казани появились новые парки и скверы, обновились фасады зданий.

Анастасия Фартыгина