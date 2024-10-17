Совфед определил критерии признания дробленого бизнеса

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На совещании в Совфеде России обсудили критерии для определения дробления бизнеса. Михаил Денисаев, заместитель начальника отдела рассмотрения судебных споров правового управления ФНС, отметил, что сложная корпоративная структура не всегда свидетельствует о дроблении. Например, открытие нового ресторана одним учредителем в другом регионе не будет считаться дроблением, если используются новые активы и персонал.

Официальное определение «дробления» содержится в новом законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятый 12 июля 2024 года. Согласно Денисаеву, под дроблением понимаются случаи, когда один владелец делит бизнес для получения налоговых преференций.

К основным критериям дробления относятся операционная общность, единая вывеска компаний и совпадение адресов. В судебных разбирательствах также учитываются факты перехода работников между юрлицами без изменения их обязанностей.

Денисаев подчеркнул важность отсутствия деловой цели при создании отдельных компаний. Новые методические рекомендации по этому вопросу и амнистия для «дробильщиков» будут опубликованы в ближайшее время, несмотря на недавний обзор судебной практики.

Анастасия Фартыгина