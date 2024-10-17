Минтранс: гражданская авиация готова к зимнему сезону

Фото: Максим Платонов

В Минтрансе России под председательством министра транспорта Романа Старовойта прошло совещание, посвященное подготовке гражданской авиации к осенне-зимнему периоду. Участники мероприятия, включая представителей аэропортовых холдингов и авиакомпаний, обсудили ключевые аспекты готовности воздушного транспорта.

Министр отметил, что в течение двух месяцев на базе Минтранса функционирует круглосуточный ситуационный центр, который обеспечивает оперативное управление в случае инцидентов. Замминистра Владимир Потешкин добавил, что за девять месяцев 2024 года наблюдается рост объемов перевозок и занятости кресел.

Потешкин также предупредил о возможных сложностях, связанных с переходом на зимнюю навигацию: ухудшением погодных условий и миграцией птиц. Для успешной подготовки к зимнему расписанию направлены рекомендации руководителям организаций гражданской авиации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, он подчеркнул важность соблюдения стандартов обслуживания пассажиров в случае задержек рейсов, включая предоставление необходимого комфорта и услуг. Авиакомпании и аэропорты подтвердили свою готовность к переходу на новое расписание, которое начнет действовать 27 октября.

Напомним, что американская корпорация Boeing, специализирующаяся на производстве авиационной, космической и военной техники, объявила о сокращении почти 10% персонала.



Анастасия Фартыгина