Boeing объявила о сокращении рабочего штаба на 10%

Фото: Максим Платонов

Американская корпорация Boeing, специализирующаяся на производстве авиационной, космической и военной техники, объявила о сокращении почти 10% персонала. Об этом сообщается на сайте компании.

— Мы находимся в сложном положении, и трудно переоценить проблемы, с которыми сталкивается компания. Помимо адаптации к текущим условиям, восстановление нашей компании требует сложных решений, и нам придется провести структурные изменения, чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать наших клиентов в долгосрочной перспективе, — заявил исполнительный директор и президент корпорации Келли Ортберг.



Кроме того, Ортберг проинформировал о задержках в производстве самолетов программ 777X и 767 Freighter.

Ранее «Реальное время» сообщало, что десятки тысяч сотрудников отправят в принудительный отпуск из-за забастовок, вызванных серьезными разногласиями по повышению зарплаты, а также трудностями в производстве.

Олег Исаков