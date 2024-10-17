В Татарстане продлили штормовое предупреждение до 24 октября
Управление Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Татарстана (УГМС РТ) продлило штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. С 17 по 24 октября 2024 года в отдельных центральных и восточных районах республики ожидается 5-й и 4-й класс пожарной опасности.
Чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс) прогнозируется в пяти районах: Аксубаевском, Алексеевском, Нижнекамском, Новошешминском и Чистопольском. Высокая пожарная опасность (4-й класс) ожидается в Альметьевском и Заинском районах.
ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает об опасности возникновения пожаров, связанных с горением травы и мусора, а также о возможности перехода огня на жилые дома, садовые и дачные постройки.
МЧС просит жителей республики соблюдать меры предосторожности:
- не жечь траву и мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса,
- не разводить костры в лесу,
- не курить, не бросать горящие спички и окурки,
- не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.
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