В Татарстане продлили штормовое предупреждение до 24 октября

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Управление Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Татарстана (УГМС РТ) продлило штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. С 17 по 24 октября 2024 года в отдельных центральных и восточных районах республики ожидается 5-й и 4-й класс пожарной опасности.

Чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс) прогнозируется в пяти районах: Аксубаевском, Алексеевском, Нижнекамском, Новошешминском и Чистопольском. Высокая пожарная опасность (4-й класс) ожидается в Альметьевском и Заинском районах.

ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает об опасности возникновения пожаров, связанных с горением травы и мусора, а также о возможности перехода огня на жилые дома, садовые и дачные постройки.

МЧС просит жителей республики соблюдать меры предосторожности:

не жечь траву и мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса,

не разводить костры в лесу,

не курить, не бросать горящие спички и окурки,

не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.

Анастасия Фартыгина