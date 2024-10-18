«Авито» и Банк ДОМ.РФ планируют запустить электронную ипотеку

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Заемщик сможет выбрать Банк ДОМ.РФ в качестве кредитора в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» и подать заявку на ипотеку без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов. Для этого достаточно заполнить минимальное количество полей и пройти авторизацию через «Госуслуги», после чего все необходимые сведения автоматически поступят в банк из цифрового профиля гражданина.

Подать заявку на ипотеку можно будет для покупки квартиры, жилого дома или индивидуального жилищного строительства, а также выбрать в едином окне земельный участок и подрядчика. Кредитная документация будет подписана онлайн на стороне банка — с помощью электронной подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ.

«Наше сотрудничество позволит сформировать новый пользовательский опыт, когда подача заявки на кредит становится еще более простой и доступной. Благодаря совместной работе мы приблизимся к решению одной из главных задач нашего сервиса — реализовывать большинство этапов сделки по покупке недвижимости в рамках одной платформы», — дал комментарий Влад Федулов, управляющий директор Авито.

«Цифровые платформы в последние годы стали популярной площадкой для покупок, изменив механику взаимодействия продавцов и покупателей практически во всех сегментах потребления. С помощью наших сервисов и технологий мы предлагаем пользователям провести такую значимую сделку, как покупка недвижимости, бесшовно — без посещения банка и за несколько минут», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.