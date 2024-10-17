В Казани арестовали застройщика коттеджей по обвинению в аферах на 32 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

До 17 ноября под стражу отправил сегодня Вахитовский суд Казани исполнительного директора компании «Марас» (ныне — «Альфастройкапитал») Марата Вафина. Его задержали по подозрению в причастности к мошенничеству с предполагаемым ущербом в 32 млн рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Дело возбуждено в УВД Казани по заявлениям ряда потерпевших. По версии силовиков, Вафин завладел их деньгами путем обмана, обещая построить индивидуальные жилые дома.

В УВД это дело пока не комментируют.

Ранее по схожему делу Вафин уже привлекался к уголовной ответственности.