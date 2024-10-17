Татарстан внес в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших россиян

Фото: Мария Зверева

Госсовет Татарстана внес законопроект, предлагающий арестовывать имущество россиян, ведущих деятельность против интересов страны за рубежом.

Депутаты указали, что на фоне СВО участились случаи публичных действий против основ конституционного строя и безопасности России за рубежом. Привлечь таких граждан к административной ответственности невозможно, так как закон не позволяет.

Ранее сообщалось о доработке данной инициативы. В октябре 2023 года депутаты хотели предложить Госдуме предусмотреть в Кодексе административных правонарушений возможность наказывать уехавших россиян за злоупотребление свободой слова, дискредитацию армии страны и экстремизм, о чем уже рассказывало «Реальное время». Тогда же Комитет по законности и правопорядку Госсовета Татарстана одобрил проект правок.



Дарья Пузикова