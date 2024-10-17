КФУ оказался на 89-й строчке среди университетов стран БРИКС
Ассоциация составителей рейтингов (АСР) представила пилотную версию списка вузов стран БРИКС. КФУ оказался на 89-й строчке среди 600 учебных заведений из 10 государств.
На первом месте — Пекинский университет, МГУ на втором, и Университет Цинхуа занял почетное третье место. Китай имеет наибольшее количество участников рейтинга — 207 университетов, Россия — второе место с 161 университетом.
Напомним, рейтинг изначально хотели создать с целью учета национальных особенностей, поскольку существующие не учитывали их развитие и цели.
Рейтинг составлен по модели международного прототипа «Три миссии университета» с учетом национальных особенностей БРИКС. Коэффициенты показателей скорректированы: выше оцениваются победы студентов на международных олимпиадах. Впервые введен критерий количества совместных научных работ с зарубежными коллегами БРИКС, рассказал гендиректор АСР Дмитрий Гришанков.
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