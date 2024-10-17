Татарстанцы на 25% чаще стали ездить на Дальний Восток

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре вырос интерес татарстанцев к Дальнему Востоку. Об этом свидетельствуют результатысовместного исследования МегаФона и Корпорации «Туризм.РФ».



На Дальнем Востоке число гостей из республики выросло на 25%, как и в среднем по стране. Самым популярным регионом стал Приморский край, где в сентябре прошел Восточный экономический форум, его посетили 20% отдыхающих.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Растет так же популярность южных регионов страны. В сентябре число путешественников из Татарстана увеличилось на 15%. Большинство из них посещают курорты Краснодарского края — 55%. Лидирует Сочи с воздушной гаванью, связывающей Краснодарский край, Крым и Абхазию.



Напомним, недавно представили итоги летнего туристического сезона 2024 года, отметив значительный рост интереса граждан к внутреннему туризму. С мая по август россияне совершили 35 млн поездок, что на 11% больше, по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что к концу года это число превысит 90 млн.



Дарья Пузикова