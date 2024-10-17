Почти 90% россиян высказались против налога на бездетность

Фото: Реальное время

Абсолютное большинство россиян высказались против предложенного налога на бездетность. Согласно результатам опроса Superjob, результаты которого привела «Газета.ru», 87% жителей страны не поддержали данную инициативу.

Среди них 61% заявил, что «однозначно против», еще 26% — «скорее против». Свое несогласие чаще высказывали женщины, нежели мужчины (92% против 83%).

Также против этого выступили почти все граждане, у которых нет детей — 96% из тех, у кого пока нет детей, но планируют в будущем, и 98% у тех, у кого их нет и не планируют.

Напомним, что разговоры о возобновлении советского опыта санкций в отношении тех, у кого нет детей, начались в начале октября. Тогда некоторые аргументировали это стимулированием роста рождаемости и даже говорили конкретные цифры в 30—40 тыс. рублей штрафа.

Олег Исаков