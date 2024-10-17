Ольга Куликова: «В вероятность беспошлинной торговли с Индией не верю»

Экономика Индии во многом держится на малом и среднем бизнесе. В связи с этим правительство страны вряд ли захочет открыть двери для российских предпринимателей, считает бизнес-посол «Деловой России» в Индии Ольга Куликова.

— Честно говоря, в вероятность беспошлинной торговли с Индией не верю, так как власти этой страны придерживаются жесткой протекционистской политики по защите внутреннего рынка, — говорит она.



По словам эксперта, Индия импортирует из России сырьевые энергоресурсы, минеральные удобрения. В свою очередь, поставляет она в нашу страну фармацевтические препараты, машинно-техническую продукцию. Ожидается, что к 2030 году торгово-экономические отношения выйдут на уровень $100 млрд.



Как считает Куликова, на Индии положительно сказался уход западных фармацевтических компаний с российского рынка. Из-за избыточной ликвидности в рупиях импорт из нее становится более выгодным.

— Тут больше волнуют переводы, когда за конвертацию рубля в индийскую рупию приходится платить банковскую комиссию 4%, а это существенно. Хотелось бы, чтобы появилось больше финансовых каналов для проведения взаимных расчетов, — подчеркнула бизнес-посол «Деловой России».

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