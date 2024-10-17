В Казани спрогнозировали дождь с мокрым снегом и понижение температуры до 4 градусов
Сегодня в Казани ожидается облачная погода, днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.
Максимальная температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов, юго-восточный ветер 2—7 м/с.
На территории республики ожидается аналогичная погода. Температура воздуха в течение дня составит от 4 до 9 градусов тепла. Ночью заморозки до -7.
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