Банк России опубликовал курс валют на 15 октября
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 15 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар поднялся в цене на 0,03 рубля, цена евро выросла на 0,38 рубля, юань также прибавил — на 0,02 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,5 рубля;
- доллар — 96,1 рубля;
- евро — 105,49 рубля.
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