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Банк России опубликовал курс валют на 15 октября

17:28, 14.10.2024
Банк России опубликовал курс валют на 15 октября
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 15 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар поднялся в цене на 0,03 рубля, цена евро выросла на 0,38 рубля, юань также прибавил — на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,5 рубля;
  • доллар — 96,1 рубля;
  • евро — 105,49 рубля.
Олег Исаков

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