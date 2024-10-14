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Миллер и Коршков не сыграют за «Ак Барс» против «Металлурга»

16:01, 14.10.2024
Миллер и Коршков не сыграют за «Ак Барс» против «Металлурга»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» анонсировал стартовый состав на выездной матч против магнитогорского «Металлурга». До этого казанцы дважды (2:0, 4:3) обыгрывали уральцев.

В заявку на матч впервые в сезоне не попали защитник Митчелл Миллер и нападающий Егор Коршков. Вместо них на лед вышли вернувшиеся Алексей Марченко, Семен Терехов и Егор Бабенко.

Место «в раме» сегодня доверили Тимуру Билялову.

Всего команды встречались в КХЛ 74 раза. По количеству побед в очном противостоянии установилось равенство — по 37.

В случае победы «Ак Барс» обойдет «Металлург» в турнирной таблице Востока. В случае поражения команда Гатиятулина останется на 6-й строчке.

Олег Исаков

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