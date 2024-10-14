В УФСИН по Татарстану прокомментировали стрельбу у ИК-2
Сегодня на территории рядом с колонией ИК-2 в Татарстане мужчина выстрелил из травматического пистолета в бывшего заключенного, сообщили «Реальному времени» в УФСИН по Татарстану.
Сотрудник колонии, услышав выстрел, увидел двух мужчин, один из которых держал в руках оружие. Он быстро обезвредил вооруженного мужчину.
Никто не получил серьезных травм, пострадавшему была оказана помощь. На место происшествия прибыла полиция.
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