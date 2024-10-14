Евросоюз ввел новые санкции против Ирана из-за связей с Россией

Фото: Артем Гафаров

Евросоюз ввел новые санкции против Ирана из-за связей с Россией, добавив в черный список еще по семь физлиц и организаций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По заявлению ЕС, они несут ответственность за поставку России баллистических ракет. В Москве и Тегеране отрицают поставку оружия для использования на Украине.

В санкционный список внесли три иранские авиакомпании (Iran Air, Saha Airlines и Mahan Air), четыре организации, включая производителя алюминия Iran Alumina Company, и три члена спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также в списке оказались военный атташе посольства Ирана в России Реза Хосрави Могаддам и замминистра обороны Ирана Сейед Хамзех.

Режим санкций ЕС против Ирана за сотрудничество с Россией и поддержку вооруженных групп на Ближнем Востоке действует до 27 июля 2025 года. Он регулярно пересматривается и продлевается. В настоящее время под санкциями находится более 20 физлиц и организаций.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом. Иранский лидер принял приглашение.

Дарья Пузикова