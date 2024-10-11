Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Россию с официальным визитом

Фото: Артем Гафаров

Президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом. Иранский лидер принял приглашение.

Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что эта встреча имеет большое значение как для рассмотрения двусторонних вопросов, так и для обсуждения обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

В рамках визита Путин также принял участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». На мероприятие приглашены лидеры Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Дарья Пузикова