Судебные приставы в Казани закрыли кафе на три недели из-за нелегала

Фото: Максим Платонов

В Казани судебные приставы приостановили работу восточного кафе, расположенного на улице Бигичева.

Причиной стало нарушение законодательства со стороны владельца заведения — он принял на работу пекарем гражданина Узбекистана без разрешения на работу. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов России по Татарстану.

— По решению Советского районного суда Казани деятельность кафе приостановлена на 20 дней для устранения нарушений. Судебные приставы проследили за тем, чтобы помещение было освобождено, и опечатали входы, — уточнили в ведомстве.

Судебные приставы проследили за тем, чтобы помещение было освобождено, и опечатали входы. взято с телеграм-канала ГУФССП России по РТ

В начале октября прокуратура потребовала закрыть казанское кафе «Исфара» из-за грубых санитарных нарушений.

Олег Исаков