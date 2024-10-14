Судебные приставы в Казани закрыли кафе на три недели из-за нелегала
В Казани судебные приставы приостановили работу восточного кафе, расположенного на улице Бигичева.
Причиной стало нарушение законодательства со стороны владельца заведения — он принял на работу пекарем гражданина Узбекистана без разрешения на работу. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов России по Татарстану.
— По решению Советского районного суда Казани деятельность кафе приостановлена на 20 дней для устранения нарушений. Судебные приставы проследили за тем, чтобы помещение было освобождено, и опечатали входы, — уточнили в ведомстве.
В начале октября прокуратура потребовала закрыть казанское кафе «Исфара» из-за грубых санитарных нарушений.
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