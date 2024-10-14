На «Казаньоргсинтезе» заявили о непричастности к появлению черного дыма в промзоне Казани

Пользователи социальных сетей сообщили о черном дыме в промышленной зоне Казани. В пресс-службе «Казаньоргсинтеза» сообщили, что предприятие не имеет к этому отношения:

— Сообщения о черном дыме в промышленной зоне Казани, которые появляются в социальных сетях, не имеют отношения к «Казаньоргсинтезу». Предприятие работает в штатном режиме, — заявили там.