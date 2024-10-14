Во время саммита БРИКС в Казани изменят движение общественного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

22—24 октября в Казани изменят маршруты движения общественного транспорта. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии рассказал заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

В Казани будут отменены автобусные маршруты №28 и 28а и троллейбусные маршруты №2, 3, 5 и 7. Автобусы 10, 10а, 35, 35а будут следовать по улицам Вишневского, Назарбаева, не заезжая в центр, до площади Вахитова и только далее по своему маршруту. Автобусы 22, 89 поедут не по Ленинской дамбе, а через ул. Волгоградская, Короленко и по пр. Ямашева с поворотом на ул. Адоратского и выездом на «Миллениум».

Как сообщает мэрия, на автобусах №29, 47, 90 в дни саммита 22—24 октября можно будет доехать только до остановок «Комбинат «Здоровье», «Ул. Парижской Коммуны» и ст. метро «Проспект Победы» соответственно. Маршрут троллейбуса №8 сократят до сквера им. Тукая.



Напомним, также в Казани на время проведения саммита БРИКС перекроют часть улиц города. С 18 по 24 октября включительно будут перекрыты следующие отрезки улиц:

от проспекта Победы до улицы Парина по местному проезду Оренбургского тракта около Деревни Универсиады;

у въезда на парковку возле дома №95 по Оренбургскому тракту;

по местному проезду вдоль ул. Петербургской.

Галия Гарифуллина