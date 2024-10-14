В казанском кафе произошла перестрелка из за отказа исполнить гимн России

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В Казани полицейские задержали посетителя одного из кафе, который, по предварительным данным, устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Казани.

Причиной инцидента, по сообщениям СМИ, стал словесный конфликт в одном из баров города в воскресенье вечером, переросший в драку со стрельбой. Началом конфликта послужил отказ певицы заведения исполнить гимн России по просьбе одного из посетителей.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к произошедшему. По предварительным данным, у него при себе было травматическое оружие. В настоящее время на месте работают полицейские, они выясняют все обстоятельства и устанавливают участников конфликта.

Дарья Пузикова